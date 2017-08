Jangan Pakai Kantong Plastik Hitam untuk Bungkus Daging Kurban, Ini Penjelasannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sebentar lagi umat Islam akan merayakan Hari Raya Iduladha yang jatuh pada 1 September 2017.

Isu tentang daging kurban selalu menjadi topik yang hangat menjelang Iduladha, satu di antaranya adalah penggunaan kantong plastik untuk bungkus daging kurban.

"BPOM sudah mengeluarkan larangan penggunaan kantong plastik warna hitam karena itu hasil daur ulang dari sampah yang ada di TPS dan TPA,"ujar Adisa Soedarso, Koordinator Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Senin (28/8/2017).

Baca: Tahan Imbang Persipura Jayapura, Posisi Persib Bandung Tertahan di Papan Tengah

Menurut Adisa, aroma kantong plastik warna hitam sangat kuat karena bahan plastiknya campuran dari bahan-bahan yang tidak jelas asal usulnya.

"Kami menganjurkan masyarakat itu bawa koran, goody bag, daun pisang, atau daun jati," ujar Adisa.

Video Sopir Taksi 'Semprot' Pria Bule Ini Viral di Media Sosial. Sopir: Ini Indonesia You Know? https://t.co/OXG91GlCt6 via @tribunjabar