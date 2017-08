Jalan Ibu Inggit Garnasih, Pusat Penjualan Motor Bekas Terkenal di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRUBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Terkadang suatu benda yang sudah bekas identik dengan tidak berguna atau tidak maksimal kegunaannya.

Tetapi tidak semua benda dalam kondisi bekas berarti tidak layak pakai lagi, seperti mobil ataupun motor bekas.

Bahkan, tak jarang kendaraan bekas tersebut masih bisa disandingkan dengan yang keluaran baru, baik dari kondisi mesin maupun tampilannya.

