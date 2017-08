Inilah Solusi Atas Permasalahan Sampah, Pusat Daur Ulang Akan Dibangun di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Rezeqi Hardam Saputro

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah menjadi kebiasaan adalah hal yang masih harus diatasi di Kota Bandung.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Mohamad Satori, MT, seorang pakar persampahan saat menghadiri seminar "Future Leader For Future Nature" yang diselenggarakan oleh Institute of Democracy and Education di Ruang Serba Guna Balai Kota Bandung, Senin (28/7/2017).

"Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun harus bertanggung jawab sendiri atas sampah yang mereka hasilkan, semisal membuang sampah pada tempatnya," ujar Mohamad Satori.

Meski beberapa tahun terakhir Bandung mendapatkan Piala Adipura, Mohamad Satori mengatakan masih ada permasalahan sampah yang menjadi tugas bersama.

Tempat pembuangan akhir (TPA) yang akan segera ditutup adalah masalah yang masih harus dipikirkan bersama.

Mohamad Satori mengatakan solusi yang ia canangkan untuk masalah tersebut adalah mencari cara untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dari masyarakat.

"Kalau TPA ditutup, kita harus cari jalan keluar untuk mengatasi sampah, nah solusi yang kita bisa gunakan adalah recycle, reuse, dan reduce (3R)" ujar Mohamad Satori.

3R tersebut adalah satu di antara solusi mudah untuk mengurangi sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

"Reuse adalah bagaimana merubah budaya masyarakat semisal yang tadinya belanja menggunakan kresek diganti menjadi yang tas yang lebih ramah lingkungan," ujar Mohamad Satori.

Mohamad Satori juga mengatakan ke depannya Kota Bandung akan membangun pusat daur ulang dan bekerjasama dengan Kota Kawasaki di Jepang.

Nantinya sebanyak mungkin sampah organik atapun anorganik akan dikumpulkan dan didaur ulang di pusat daur ulang tersebut.