Ini Tahapan Verifikasi Bakal Calon Gubernur Jabar dari Jalur Independen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Mereka yang mendaftar sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jabar, dari jalur perseorangan atau independen harus melewati beberapa tahapan.

Berikut tahapan yang harus dilalui mereka, seperti dismapaikan oleh Endun Abdul Haq, Komisioner Divisi Teknis KPU Jawa Barat pada konferensi pers mengenai 'Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada Pilgub Jabar 2018' di Kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Senin (28/8/2017).

1. Penyerahan berkas dukungan

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017, setiap pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jabar dari jalur independen harus menyerahkan dukungan sekurangnya 2.132.589 fotocopy KTP-el.

Sebanyak 2.132.589 dukungan tersebut harus berasal dari 50 persen plus satu kabupaten/kota di Jawa Barat, atau 14 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Para Balon Gubernur Jawa Barat harus menyerahkan berkas dukungan tersebut pada 22-26 November 2017.

