Ini Syarat Jadi Calon Gubernur Jalur Independen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Warga Jawa Barat yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat harus mengantongi sebanyak 2.132.589 surat dukungan, yang minimal tersebar di 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Komisioner KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq, mengatakan 2 jutaan surat dukungan tersebut harus terkumpul dan diserahkan pada 22-26 November 2017.

Surat dukungan tersebut harus mengikuti peraturan dari KPU, di antaranya melampirkan salinan KTP atau surat keterangan penduduk dari pemerintah daerah setempat.

Baca: 7 Fakta Kehidupan Hamish Daud, Nomor 3 Nggak Nyangka Nomor 5 Miris Banget

Endun mengatakan hal tersebut sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Jumlah dukungan yang harus dihimpun tersebut, katanya, berasal dari perhitungan 6,5 persen dari total pemilih yang tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Barat yakni 32.809.095.

Video Sopir Taksi 'Semprot' Pria Bule Ini Viral di Media Sosial. Sopir: Ini Indonesia You Know? https://t.co/OXG91GlCt6 via @tribunjabar