Haris Yuliana Puas dengan Raihan Mendali Emas Atlet Jabar dalam SEA Games 2017

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam



TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Haris Yuliana, merasa senang dan bangga karena dalam perhelatan SEA Games 2017, para atlet asal Jawa Barat menjadi yang paling banyak menyumbang mendali emas untuk Indonesia.

"Saya merasa puas dengan totalitas seluruh atlet SEA Games 2017 kontingen Indonesia, khususnya para atlet yang berasal dari Jawa Barat. Sebagai wakil rakyat, saya menganggap sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kami untuk mendukung secara moril kepada seluruh atlet kontingen Indonesia," kata Haris di Bandung, Senin (28/8).

Tanpa mengurangi rasa hormat, Haris juga berterima kasih banyak kepada seluruh atlet kontingen Indonesia, baik yang meraih mendali atau pun belum meraihnya.

"Yang dapat emas, perunggu, perak, atau yang tidak mendapatkan sama sekali, saya ucapkan terima kasih atas perjuangan dan totalitasnya untuk Indonesia," katanya.

Haris juga mengatakan pihaknya juga berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang telah memberikan perhatian lebih kepada para atlet kontingen Indonesia asal Jabar.

"Saya juga berterima kasih kepada pemerintah provinsi karena sudah memberikan perhatian berupa uang kadedeuh senilai Rp 1,4 miliar untuk semua kontingen Indonesia asal Jabar, mereka terdiri dari 131 atlet, 17 pelatih, dan 3 orang wasit," katanya.

