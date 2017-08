Gara-gara Posting Foto Ini, Kahiyang Ayu Malah Dapat Pujian Netizen, Kenapa Ya?

TRIBUNJABAR.CO.ID - Warganet (netizen) beramai-ramai melayangkan pujiannya kepada putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu.

Pasalnya, warganet melihat Kahiyang yang menumpang pesawat kelas ekonomi pada foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya @ayanggkahiyang pada Kamis (24/8/2017) yang lalu.

Pada foto yang ia unggah tersebut, terlihat ia menggunakan fasilitas biasa seperti orang-orang pada umumnya.

Ia menggunakan pesawat kelas ekonomi dan berbaur dengan masyarakat lainnya.

Tampaknya, kesederhanaan sang ayah juga menurun pada dirinya.

