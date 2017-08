Forbes Indonesia Cabut Gelar Wanita Inspiratif Pada Anniesa Hasibuan

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Wajah desainer sekaligus tersangka kasus penipuan jamaah First Travel, Anniesa Hasibuan sempat terlihat di sampul majalah Forbes Indoenesia, edisi April 2017, Volume 8 Issue 4.

Dalam edisi yang memamerkan wawancara ekslusif dengan istri Bill Gates, Melinda Gates tersebut, wajah Anniesa dijajarkan dengan 3 wanita inspiratif tanah air lainnya.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti, dan pengusaha kosmetik Nurhayati Subakat.

Namun, melalui akun Instagram @forbesindonesia, pihak Forbes pun memutuskan untuk mengugurkan pengakuan yang diberikan kepada desainer kondang tersebut.

