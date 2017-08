Direktur Group Litigasi LPS : Dana Pihak Ketiga di Indonesia Mencapai 5 Triliun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG - Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan cukup siginifkan di Indonesia.

Selain kerjasama berbagai pihak dalam mensosialisasikan literasi keuangan, kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut mendukung kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.

"Dilihat perkembangan DPK, ada pertumbuhan setiap tahunnya, dari 3,5 triuliun naik menjadi 4,5 triliun hingga saat ini sudah mencapai 5.218 triliun, " kata Direktur Group Litigasi LPS, Arie Budiman pada acara Media Workshop Peran dan Fungsi LPS Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan yang digelar PRFM di Bidakara Grand Savoy Homan Bandung, Senin (28/8/2017).

Menurutnya, adanya kenaikan DPK secara tidak langsung menunjukkan adanya kenaikan DPK.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut harus terus digencarkan dengan sosialisasi dari LPS maupun lembaga terkait.

