Dibilang Lebih 'Cetar' daripada Syahrini, Menteri Susi: Masa Nenek Mau Kalahin ABG

TRIBUNJABAR.CO.ID - Susi Pudjiastuti merupakan seorang Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Apa yang dilakukan Menteri Susi selalu menarik perhatian netizen.

Apalagi tindakan tegasnya yang berani menenggelamkan kapal-kapal pencuri yang mengambil ikan di perairan Indonesia.

Tetapi ada yang berbeda dari penampilan terbaru Susi Pudjiastuti.

Dilansir Grid.ID dari akun twitter @susipudjiastuti, tampak Susi sedang bersama dengan seorang Chef dari Jepang.

