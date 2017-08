Deddy Mizwar Siap Deklarasi Pencalonan untuk Pilgub Jabar Pada September 2017

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Deddy Mizwar memberikan sedikit bocoran tentang rencana dirinya menghadapi Pilgub Jabar 2018, aktor kawakan itu mengaku bakal mendeklarasikan pencalonannya sebagai bakal calon gubernur Jabar pada September 2017.

"Bulan depan bisa jadi. Ya ditanyanya bulan depan. Ya sudah saya jawab bulan depan saja," ujar Deddy Mizwar seraya tertawa, saat acara diskusi tentang "Bonus Demografi" di Warunk Upnormal, Jalan R E Martadinata (Riau), Kota Bandung, Senin (28/8/2017).

Baca: Hewan Kurban di Kiaracondong Ditawar Murah, Sudah Tawar Menawar Eh Tidak Jadi Dibeli

Selesai menjawab pertanyaan itu, Deddy Mizwar pun segera bergegas menuju ke mobil dinasnya karena akan menghadiri agenda berikutnya.

Sebelumnya, pada pertengahan Agustus 2017, Partai Gerindra dan PKS resmi mengusung pasangan Deddy Mizwar - Ahmad Syaikhu sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jabarf pada Pilgub Jabar 2018.

Video Sopir Taksi 'Semprot' Pria Bule Ini Viral di Media Sosial. Sopir: Ini Indonesia You Know? https://t.co/OXG91GlCt6 via @tribunjabar