Cara Praktis Membuat Gudeg di Dapur Anda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Gudeg atau olahan masakan nangka muda, memang sangat spesial.

Selain Yogyakarta, saat ini gudeg bisa dicicipi di berbagai kota di Indonesia.

Bahkan, sajian khas Yogyakarta ini juga bisa Anda sajikan di rumah lho.

Menurut Danang, pemilik warung tenda Gudeg Yogya, rata-rata penyajian gudeg nyaris sama di beberapa daerah.

"Biasanya yang membedakan hanya penambahan menunya saja, seperti tahu, telur pindang dan daging ayam," jelas Danang kepada Tribun Jabar, Senin (28/8/2017).

Danang mengatakan, untuk menyajikan gudeg tidaklah rumit, hanya saja memasaknya membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Hal ini agar olahan nangka yang dihasilkan sebagai bahan gudeg lebih empuk dan berwarna kecoklatan sempurna," jelas Danang.

