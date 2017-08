Berikut Tips Merawat Motor Bekas Agar Awet

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Motor bekas memang menjadi alternatif bagi orang yang memiliki uang pas-pasan karena harganya yang lebih murah daripada motor baru.

Jay (43), satu di antara penjual motor bekas di Jalan Ibu Inggit Garnasih, menuturkan, motor bekas adalah motor yang sudah dipakai atau tidak baru lagi.

"Kondisi motor bekas pun bermacam-macam, ada yang masih bagus, tapi ada juga kondisinya yang sudah rusak atau tidak normal," ujar Jay kepada Tribun Jabar, Senin (28/8/2017).

"Meski begitu, rata-rata penjual motor bekas kondisi motornya masih dalam keadaan prima, agar tidak mengecewakan para pembeli," sambung Jay.

Dari segi perawatan motor bekas, menurut Jay, tidak jauh berbeda dengan motor yang dibeli sendiri atau yang masih baru.

Bahkan, terbilang cukup mudah, asal tahu cara merawatnya.

Video Sopir Taksi 'Semprot' Pria Bule Ini Viral di Media Sosial. Sopir: Ini Indonesia You Know? https://t.co/OXG91GlCt6 via @tribunjabar