Begini Kondisi Terkini Kantor First Travel di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Setelah bermasalah, kantor biro perjalanan umrah First Travel cabang Bandung di Jalan Ibrahim Adjie Nomor 113, terlihat tutup pada Senin (28/8/2017).

Di depan pintu kantor First Travel Bandung, terlihat spanduk undangan yang bertuliskan ajakan untuk bergabung dengan grup Whatsapp.

Dicantumkan juga nomor telepon di spanduk yang terpajang membentang di depan pintu kantor First Travel.

"Yu! buat grup di (nomor), Jamaah FT 2018," tertulis di spanduk depan kantor First Travel Bandung.

Pengamatan wartawan Tribun Jabar pada Senin (28/8/2017), kantor dua lantai yang lokasinya berada persis di sebelah bank swasta tersebut, hingga kini tidak ada aktivitas sama sekali.

