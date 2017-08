Bangunan Sekolah di Jelegong Nyaris Tersambar Api yang Membakar Ilalang Seluas 1 Hektare

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yudha Maulana

TRIBUNJABAR.CO.ID, KUTAWARINGIN - Kobaran api disertai asap hitam membumbung tinggi di lahan ilalang, Gunung Paseban, di Kampung Badaraksa, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Senin (28/8/2017) sekitar pukul 10.30 WIB.

Api yang menjalar di atas lahan galian C tersebut, nyaris merembet ke bangunan sekolah dasar negeri (SDN) 1 dan 3 Jelegong yang letaknya hanya berjarak 20 meter dari titik api.

Beruntung, api segera dijinakkan oleh Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung dengan bantuan warga sekitar pada pukul 11.00.

Pantauan Tribun, bangunan sekolah rentan terlahap api. Pasalnya, bangunan sekolah dikelilingi oleh semak dan pepohonan bambu yang kering.

Belum lagi, terdapat gundukan sampah kering yang berada diantara lahan yang terbakar dan bangunan SD.

Penjaga sekolah SDN 3 Jelegong, Ujang Tarman, menuturkan bahwa para siswa panik saat dilakukan evakuasi. Sebab, asap hitam mulai terlihat.

