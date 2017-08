Abah Endang,Usia 75 Tahun Masih Semangat Mencari Uang, Anak Muda Jangan Mau Kalah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Seli Andina Miranti

TRIBUNJABAR.CO.ID, SUMEDANG - Usia boleh tua, namun semangat juang tak kalah dengan yang muda.

Itulah Endang (75), warga Kampung Gentramanah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Sehari-hari Abah Endang, sapaan akrabnya, berjualan barang-barang di depan gerbang kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor.

Yang dijualnya mulai dari kaus kaki, ikat rambut, masker muka, hingga kayu bakar yang sudah dipotong kecil-kecil dan diikat sepuluh buah per ikat.

