4 Fakta Unik Bagi Persib, Setelah Menahan Imbang Persipura di Kandangnya Sendiri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Persipura Jayapura gagal meraih poin penuh setelah pada pertandingan lanjutan Liga 1 ditahan imbang oleh Persib Bandung dengan skor 0-0.

Pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Mandala Jayapura, Senin (28/8/2017) melahirkan beberapa fakta unik terkait pertemuan Persib dengan Persipura.

Fakta unik itu pun tentunya bisa dibilang fakta yang bermaka baik bagi skuat Maung Bandung.

