4 Cara Menanamkan Toleransi pada Si Buah Hati Versi Polda Jabar

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Toleransi sendiri memiliki arti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya.

Sikap toleransi sangat penting dimiliki seseorang, karena menghindarkan terjadinya diskriminasi sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.

Sikap tersebut tentunya penting untuk ditanamkan kepada anak-anak se-dini mungkin.

Tapi, bagaimana cara yang tepat bagi orangtua untuk mengajarkan anak-anak memahami toleransi yang tentunya di sesuaikan dengan usia anak tersebut?

Nah, berikut ini 4 cara untuk menanamkan nilai toleransi pada anak yang dirilis oleh Polda Jabar:

