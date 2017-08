1.087 Hewan Kurban Dinyatakan Tidak Layak, Distan Kabupaten Bandung Terus Lakukan Pemeriksaan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yudha Maulana

TRIBUNJABAR.CO.ID, CANGKUANG - Dinas Pertanian Kabupaten Bandung memeriksa kelayakan hewan ternak jelang Hari Raya Iduladha.

Para petugas memeriksa kelayakan hewan ternak dari segi syariah dan segi kesehatan hewan kurban yang dijual oleh para pedagang ternak di wilayah Kabupaten Bandung.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, mengatakan pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak hanya melihat hewan yang akan dikurbankan dari segi tampilan dan harga yang murah.

Ada beberapa kriteria yang harus dilihat, ujar Tisna, dari segi syariah harus dilihat dari kelayakan organ tubuh, apakah hewan tersebut tidak memiliki cavar di bagian tanduk, mata atau giginya.

Kemudian dari segi kesehatan dilihat, apakah hewan tersebut mengidap penyakit atau tidak.

"Kita memberikan label bagi hewan kurban yang layak, kita juga memberikan informasi kepada para pedagang untuk memberikan informasi kepada konsumen," kata Tisna di kandang ternak sapi di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Senin (28/8/2017).

