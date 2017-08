10 Hektare Lahan Hutan BKSDA di Kabupaten Bandung Terbakar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yudha Maulana

TRIBUNJABAR.CO.ID, SOREANG - 10 hektare lahan di hutan yang merupakan wilayah pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Bukit Pasir Tengah, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung terbakar pada Minggu (27/8/2017) pada pukul 19.30 WIB.

Si Jago merah padam sekitar pukul 02.15 WIB, Senin (28/7).

Kapolsek Ibun, Iptu Asep Dedi, menjelaskan hanya lahan ilalang yang terbakar.

"Tidak ada tanaman keras yang terbakar, walau api sudah mati dini hari, kita harus memastikan lagi kalau api-api harus benar-benar sudah padam," kata Asep ketika dihubungi Tribun, Senin (28/8/2017).

Oleh karena itu, Polsek Ibun melakukan peninjauan sekitar pukul 11.15 WIB dengan melibatkan tim gabungan dari BKSDA, Perhutani dan masyarakat Desa Laksana.

Asep menduga, api berasal dari gesekan dedaunan kering yang didorong oleh temperatur di musim kemarau yang relatif panas.

