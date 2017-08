Nurul Arifin Bertanya Kepada Seorang Ibu Warga Pasir Kunci, Jawabannya Bikin Hadirin Tertawa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kemeriahan seni tradisional benjang yang digelar di Kampung Pasir Kunci RW 11, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujungberung begitu menarik minat warga masyarakat untuk menyaksikan seni tradisional yang mulai hilang tersebut, Minggu (27/8/2017).

Nurul Arifin sebagai satu di antara bakal calon wali kota Bandung dari partai Golkar pun tampak hadir.

Baca: LIVE STREAMING : Motogp Inggris Tonton di Sini, Berikut Jadwal dan Position Lengkapnya

Bukan hanya itu, dia juga diarak saat mulai datang dengan menaiki mamanukan.

Sesampainya di panggung utama, Nurul pun mengajak satu hingga tiga orang warga naik ke panggung untuk sekadar berinteraksi.

"Ibu Nami saha (namanya siapa) ? Kenal ke saya tidak ?" kata Nurul. Sontak si ibu yang bernama Oneng (45) itu pun menjawab dengan polosnya.

"Saya Oneng. Tidak, tidak kenal. Ibu dari Pasir Kunci ya ?" tanya Oneng kepada Nurul, yang kemudian menimbulkan gelak tawa dari para warga lainnya.

Bukti Video Shuttlecock Out tapi Dibilang Masuksaat Pertandingan Bulutangkis Hana/Dinar Vs Chow/Lee https://t.co/ELaoBj7Fqd via @tribunjabar