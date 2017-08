Ingat Matteo Komentator MotoGP? Lama Tak Muncul, Sekarang Nasibnya jadi Begini

TRIBUNJABAR.CO.ID - Penggemar MotoGP tentu tak asing dengan pria gondrong ini.



Ya, sudah 8 tahun dia menjadi komentator pertandingan MotoGP.



Siapa lagi kalau bukan Matteo Guerinoni.



Matteo Guerinoni punya gaya khas saat melemparkan komentar jalannya pertandingan.



Pun begitu, Matteo Guerinoni juga luwes saat menyampaikan alanisa.



Kini, Matteo Guerinoni tak muncul lagi di layar televisi.

Baca: Live Streaming MotoGP Inggris - Marc Marquez Cetak Rekor, Valentino Rossi Malah Terkejut karena ini

Banyak yang bertanya-tanya, ke mana Matteo Guerinoni?



Ada juga yang berfikir tentang alasan mengapa Matteo Guerinoni tak lagi muncul.



Matteo Guerinoni, tak lagi muncul pada seri perdana GP Qatar Senin (27/03/2017).



Melalui akun instagram, Matteo Guerinoni memberikan alasan mengapa dirinya mundur pada Kamis (6/4/2017).



"Ini jawaban kenapa tahun ini aku tdk akan jadi komentator MotoGp trans7."



"Aku mau bertrimakasih sama Trans7 dan seluruh staff yang selama 8 tahun bantuin saya jadi komentator MotoGP."



"Tanpa Trans7 aku juga bukan siapa2 dan tdk akan bisa jadi komentator internasional," ujar Matteo, dikutip dari akun media sosialnya.



"Aku juga bertrimakasih sama @lucywiryono untuk selalu jadi host yang sangat profesional dan terbaik."



"Aku bertrimakasih pada semua kalian untuk jadi pemirsa yang setia dan sopan."



"Sekali lagi terimakasih semuanya," sambung Matteo.



Rupanya, Matteo Guerinoni bergabung dengan stasiun televisi luar negeri, Fox Sports.



Dia telah naik pangkat dari komentator TV nasional menjadi co-presenter untuk Fox Sports, pemilik hak siar internasional MotoGP.



Ternyata Matteo Guerinoni tak sepenuhnya meninggalkan fans MotoGP di Indonesia.



Ia masih kerap menyapa melalui akun Instagramnya.



Termasuk jelang pertandingan seri MotoGP seri Inggris akan ditayangkan di Trans7 mulai pukul 21.30 WIB.



Melaui akun Instagram @matteoguerinoni, Ia meposting ini.



Apa yang Rossi harus lakukan untuk menang di Silverstone?



#motogp #motogpindonesia #motogpsilverstone #valentinorossi #nevergiveup #fullthrottle #speed #matteoguerinoni



Keterangan itu melengkapai postingan video tayangan Fox Sport.

Sejumlah netizen pun mengomentarinya.



"Mana yang diunggulkan entar malam bung @matteoguerinoni," tulis akun @faruk_afifudin.



"Dia harus berjuang keras dan pada saat balapan gak ada masalah pada motor," tulis akun @offi.s_.



"Pray to god. Of course

dwita_irawanI really hope rossi can win in silverstone," tulis akun @asyrafsyhl11.



"Why marquez always win the motop world title but always lose when battle in the last lap?" tulis akun @hardi.jaalhaq.



"Pantesan si om di cari2 di trans7 gak ada, tau nya di fox good job ya om sukses selalu @matteoguerinoni," tulis akun @angga1s.



"Lama ga liat si om," tulis akun @evan_wildan01. (TribunStyle.com/Suut Amdani)