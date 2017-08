Alquran Khusus Menghafal Ini Membuat Orang Cepat Jadi Hafiz Quran

Laporan Wartawa Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Semua muslim tentu mengharapkan bisa menghafal Alquran atau menjadi Hafiz Quran.

Namun, kesulitan menghafal Alquran menjadi tantangan tersendiri bagi setiap muslim.

Yayasan Darul Quran memfasilitasi para penghafal Alquran dengan sebuah Alquran khusus.

"Alquran ini khusus bagi para penghafal quran, semua dipermudah untuk menghafal Alquran," ujar Eron Azhari, Penanggung Jawab PPPA Darul Quran Bandung, Car Free Day, Minggu (27/8/2017).

Alquran khusus tersebut berwarna merah pada sampulnya dengan tulisan PPPA Daarul Quran.

Setiap halamanya, terdapat sebuah blok berwarna biru dan dan blok berwarna transparan.

Blok tersebut sebagai tanda untuk menghafal per periode (per hari atau per minggu) sesuai keinginan pemilik.