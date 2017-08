Sejumlah Provinsi Ini Siap Tampil Atraktif dalam Karnaval Kemerdekaan di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017 di Kota Bandung menghadirkan beberapa perwakilan provinsi yang turut serta dalam karnaval tahunan ini.

"Ada beberapa perwakilan dari provinsi yang akan tampil di sini (karnaval). Saya pastikan semuanya akan all out," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Hotel Best Western, Bandung, Sabtu (26/8/2017).

Sejumlah provinsi yang akan tampil dalam Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan itu adalah Aceh, Jambi, Maluku, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.

Aceh akan menampilkan mobil hias (Rumoh Aceh), Tari Ratoeh Jaroe, dan Putri bunga.

Provinsi Jambi telah mempersiapkan mobil hias, Tari Rentak Ragam, dan bujang gadis Jambi.

Sementara itu, kontingen Maluku akan menampilkan mobil hias bernama Baileo (rumah adat khas Maluku), tari sawat dan tari lenso.

Sedangkan Provinsi Banten akan menampilkan lima kesenian, di antaranya debus, angklung buhun dogdog lojor, rengkong, tarian gegener, dan promosi destinasi pariwisata unggulan Banten.