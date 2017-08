Jangan Khawatir 'Kelaparan' saat Saksikan Karnaval Kemerdekaan, Kunjungi Stand Makanan Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bagi Anda yang lapar saat melihat karnaval kemerdekaan di Asia Afrika, jangan khawatir, di Jalan Braga ada stand kuliner yang dapat Anda kunjungi.

Spot kuliner tersebut terletak di belakang Panggung (sepanjang Jalan Braga Pendek), tepatnya didepan Museum Asia Afrika.

Beberapa macam jajanan lokal maupun internasional disajikan disini.

Diantaranya Tahu Sumedang, Queen of the wings (sayap ayam), Fune (takoyaki), Sanders Donut (Donat), Om Bread (omelet), Sis Kebab, Ceker Pedas, all About Potatoes (Kentang) , Mountain Ice (Es Krim).

Terlihat beberapa pengunjung telah memadati spot kuliner ini.

Pengunjung juga menyediakan meja makan dan tempat duduk untuk pengunjung agar bisa bersantai. (*)