Gol Hasil Tendangan Geledek Febri Hariyadi Dikomentari Netizen: Ngueri Golmu Bos

TRIBUNJABAR.CO.ID, KUALA LUMPUR - KEMENANGAN tim sepak bola Indonesia U-22 atas Kamboja di laga terakhir Grup B SEA Games 2017, Kamis (24/8), menjadi kemenangan yang berkesan.

Selain mengantarkan Indonesia ke semifinal, kemenangan ini juga diwarnai gol berkelas yang dibuat Febri Haryadi.

Dilansir dari Tribunnews.com, Febri mencetak gol kedua pada menit ke-69 lewat tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti.

Dari jarak sekitar 45 meter, penyerang sayap klub Persib Bandung itu melepaskan tendangan jarak jauh yang tidak diduga sama sekali, baik oleh para pemain belakang Kamboja maupun oleh kiper Keo Soksela.

Fakta Kericuhan di Laga Indonesia vs Kamboja: Pegang Kemaluan sampai Selebrasi Aneh Marinus Wanewar https://t.co/mmhuGMNlUj via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 25, 2017

Gol tersebut mirip gol yang dicetak Cristiano Ronaldo saat masih membela Manchester United ke gawang FC Porto di ajang Liga Champions, beberapa tahun silam.

Tentu saja gol kedua ini membuat Febri panen pujian.

Di akun Instagram @febrihariyadi13, misalnya, salah satu fotonya yang sebenarnya diunggah dua hari lalu mendapat tambahan komentar positif yang intinya memuji terciptanya gol tersebut. "Super bowwwwww," tulis akun @ysfalba.

"Kereeen paraaahh thank you so muchhh" tambah pemilik akun @cookieseu. "Ngueri golmu bos!!!!" sebut akun @dadanghhh.

Febri sebenarnya hanya tampil sebagai pemain pengganti pada pertandingan ini.