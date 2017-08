​Beberapa Produk Baru ​Google Ini, Bakal Membuat Kita Penasaran Mencobanya

istimewa

Sejumlah pengembang aplikasi baru Google memperlihatkan aplikasi baru di gawai mereka yang siap diluncurkan di Indonesia. Di antaranya adalah Adam Rodriguez (Product Lead Google AIIo) yang siap merilis Asisten Google Berbahasa Indonesia (kanan), Zuber Mohammed (Head of YouTube Marketing for Next Biiiion Users) kembangkan aplikasi YouTube Go (kedua kanan), Di-Ann Eisnor (Director of Growth, Waze) yang siap dengan pengembangan lebih lanjut aplikasi Waze (ketiga kanan) serta Ken Tokusei (Director Google Search) yang mengumumkan pengembangan aplikasi Google Searc (kiri), di acara Google For Indonesia di Jakarta, Kamis (24/8/2017)