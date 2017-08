Bakar Semangat Suporter Timnas Indonesia, Luis Milla Unggah Video Ini

TRIBUNJABAR.CO.ID - Luis Milla kembali mengunggah sebuah kicauan yang membakar semangat anak asuhnya di media sosial, Twitter.

Suntikan semangat ini diungkapkan Milla menyusul hasil positif yang mereka raih di ajang SEA Games.

Diketahui, Milla memang kerap memberikan suntikan motivasi semangat untuk anak asuhnya melalui media sosial.

Sebelum melawan Vietnam di babak penyisihan grup, Milla mengatakan bahwa kemenangan melawan tim berjuluk 'The Golden Star' merupakan hal penting untuk meneruskan perjalanan Timnas Indonesia.

"Important victory yesterday to continue with the positive dynamics. Already thinking about the important match tomorrow!" Kicau Luis Milla di Twitternya.

Milla juga mengunggah gambar selebrasi gol dari pemainnya dan foto dari tim pelatih yang duduk di bangku official.

Unggahan ini mendapat apresiasi yang tinggi dari suporter timnas di Twitter.

Mereka pun memberikan semangat kepada Milla untuk terus mengawal Hansamu CS di SEA Games.

Milla unggah video suporter Indonesia, bikin merinding

Luis Milla kini kembali mengunggah sebuah kata-kata penyemangat melalui kicauan Twitternya.

Pelatih asal Spanyol ini mengucapkan selamat untuk tim atas keberhasilan mencapai babak semifinal.