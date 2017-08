PT Agro Jabar dan Puslitkoka Lakukan MoU, Kemitraan BUMD untuk Petani Kopi Jawa Barat

PT Agro Jabar dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) di kantor Puslitkoka Jalan PB Sudirman Nomor 90 Jember, Jawa Timur, Rabu (23/8/2017).

TRIBUNJABAR.CO.ID - Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam terbaik di dunia untuk usaha budidaya kopi yaitu letak indikasi geografis, jenis tanah, ketinggian tempat, curah hujan suhu serta iklim mikro yang unik sehingga pantas dijuluki the best land of coffee.

PT Agro Jabar sangat menyadari tentang potensi, peluang dan tantangan yang harus di hadapi kaitan dengan pengembangan kopi Jawa Barat, yaitu pengusaan pengembangan sistem perkopiannya.

Menyadari kondisi dan posisi Agro Jabar sebagai BUMD Provinsi Jawa Barat yang harus mendorong tumbuh dan berkembangnya perkopian Jawa Barat dengan peranan sebagai mitra petani dan pengusaha kopi di bidang usaha perkopian tentu harus nemiliki kualifikasi yang sepadan.

Baca: Kisah Bule Ganteng Pilih jadi Tukang Becak di Belanda, Pernah Bilang Begini ke Presiden Jokowi

Atas dasar hal tersebut PT Agro Jabar telah menyusun Grand Design pengembangan usaha perkopian Jawa Barat dan telah disampaikan ke lembaga yang kompeten di bidang perkopian di Indonesia yaitu Pusat Penelitan Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka).

Sebagai tindak lanjut dari program kemitraan PT Agro Jabar dengan para petani penggarap di lahan HGU yang dimiliki oleh PT Agro Jabar untuk menanam kopi dan lemon, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kantor Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Jalan PB Sudirman Nomor 90 Jember, Jawa Timur, telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU).

VIDEO: Viral Pelaku Pungli Terhadap Pendaki di Gunung Guntur Garut Bawa Golok https://t.co/BgiY6s1xKb via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 24, 2017

Penandatanganan MOU tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT Agro Jabar, Kurnia Fajar S.AP MM dan Direktur Puslitkoka Dr Ir Misnawi.

Ruang lingkup kerja sama PT Agro Jabar dengan Puslitkoka ini meliputi penyediaan bibit unggul berkualitas untuk tanaman kopi.

Sebagai lembaga Ahli yang sudah terbukti bahwa Puslitkoka telah mampu menghasilkan bibit unggul tanaman kopi yang tahan akan hama Hematoda Parasit.