Menginap di Hotel Ini, Tamu Dijamin Tidak Akan Telat Salat

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Di Kota Bandung, terdapat sebuah hotel yang mengusung konsep syariah bernama Cinnamon Hotel Boutique Syariah.

Mengusung konsep syariah, tentu suasana Islam sangat terasa kental dengan berbagai furnitur serta fasilitas di dalam kamar.

"Di setiap kamar di Cinnamon Hotel, terdapat speaker. Di mana speaker ini akan mengeluarkan suara Azan setiap kali masuk waktu sholat," ujar Iman Rahman, Owner Cinnamon Hotel Boutique Syariah, di Cinnamon Hotel, Kamis (17/8/2017).

Untuk tamu non-muslim, pihak hotel dapat mengatur speaker agar suara azan dinonaktifkan.

Selain itu, tamu yang beragama Islam benar-benar dimanjakan dengan fasilitas ibadah di dalam kamar.

Setiap kamar terdapat sajadah, mukena, tempat wudu, tasbih serta Alquran.

"Seperti yang kita tahu, kalau di hotel-hotel biasa para tamu itu akan sholat menggunakan koran atau handuk sebagai sajadah. Di sini semua untuk keutuhan ibadah, disediakan," tambah Iman Rahman.

Selain itu, para tamu bisa dibangunkan untuk salat Tahajud lewat Tahajud Call. Tamu dapat memesan Tahajud Call kepada resepsionis dan saat waktu tahajud tiba, tamu tersebut akan dibangunkan lewat telepon kamar.

"Kami (manajemen Cinnamon Hotel) tidak ikut sebagai market follower. Kami yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Sekaligus bisnis ini kami jadikan sebagai jalan dakwah dan harapanya bisnis ini bisa menjadi mercusuar Islam," tegasnya.

Dalam Cinnamon Hotel terdapat 50 kamar yang terbagi menjadi 3 kategori kamar, yaitu deluxe, grand, dan excecutive.

Harga kamar kategori deluxe seharga Rp 799.999 per malam, kategori grand seharga Rp 950.000 per malam, dan excecutive seharga Rp 1.100.000 per malam.

Harga kamar selalu berubah-ubah dimana harga kamar pada akhir pekan akan lebih mahal ketimbang harga kamar pada tengah pekan.

Cinnamon Hotel Boutique Syariah terletak di Jalan Setiabudhi nomor 300, Ledeng, Cidadap, Kota Bandung.