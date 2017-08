Laris Manis Selama GIIAS, Ini Rahasia Mitsubishi Xpander Gaet Pembeli

TRIBUNJABAR.CO.ID, TANGERANG – Hadir dalam kelas Small atau Low MPV di Indonesia, kehadiran Mitsubishi Xpander ternyata disambut dengan antusiasme dari masyarakat Indonesia.

Menurut laporan PT Mitsubishi Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), sampai hari terakhir penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Xpander sudah mencapai lebih dari 5000 unit.

Tidak hanya dari sisi penjualan, Xpander juga patut diperhitungkan karena berhasil memperoleh penghargaan sebagai 1st Winner ‘Favourite Car’ pilihan para pengunjung GIIAS 2017.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan masyarakat Indonesia dan rekan media massa yang luar biasa terhadap Mitsubishi Xpander dan lini produk kendaraan penumpang Mitsubishi Motors yang dipasarkan di Indonesia,” ungkap Presiden Direktur PT MMKSI, Kyoya Kondo.

"Pencapaian ini menjadi semangat tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan layanan terbaik kepada konsumen sejalan dengan nilai dan slogan customer obsession dari Mitsubishi Motors Indonesia."

Dari enam varian Xpander, terdapat Xpander Ultimate AT seharga Rp 245,35 juta on the road Jakarta.

Model lainnya seperti Mitsubishi Xpander Sport AT dilepas di harga Rp 237,15 juta.

Ada juga Mitsubishi Xpander Exceed AT seharga Rp 224,95 juta, Mitsubishi Xpander Exceed MT Rp 214,55 juta, Mitsubishi Xpander GLS MT Rp 208,55 juta, dan Mitsubishi Xpander GLX MT Rp 189,05 juta.

