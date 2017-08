Bagi Pasangan yang Belum Halal, Dilarang Keras Menginap di Hotel Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Di Kota Bandung, banyak hotel konvensional yang tidak memperhatikan "status" si pengunjung.

Maksud "status" di sini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memesan satu kamar. Apakah suami-istri ataukah hanya pasangan yang belum halal.

Hotel-hotel tersebut hanya mementingkan keuntungan uang yang didapat dari pengunjung yang memesan kamar dan mengesampingkan moral.

Namun, di Kota Bandung, terdapat sebuah hotel yang melarang keras pengunjungnya yang bukan berstatus suami istri untuk memesan satu kamar. Hotel tersebut bernama Cinnamon Hotel Boutique Syariah.

"Pasangan yang bukan suami istri, dilarang menginap satu kamar," tegas Iman Rahman, Owner Cinnamon Hotel Boutique Syariah, Cinnamon Hotel, Kamis (17/8/2017).

Ia menambahkan pihak hotel telah memasang papan pengumuman di bagian resepsionis bahwa pasangan yang bukan suami istri, dilarang menginap di Cinnamon Hotel Boutique Syariah.

Ia mengaku banyak pengunjung berpasangan yang masuk ke bagian lobi Cinnamon Hotel, namun setelah melihat papan penguman tersebut, segera keluar hotel.

"Papan ini cukup efektif mengusir mereka yang ingin berbuat zina di hotel ini," ujar Iman.

Menurut perkataannya, kata "syariah" yang tersisipkan di nama Cinnamon Hotel Boutique Syariah juga mempunyai peran yang besar dalam menyaring bagi para tamu yang ingin berbuat mesum.

"Tidak perlu membawa buku nikah, cukup membawa KTP atau apapun sebagai bukti bahwa pasangan yang sah," ujar Iman.

Dalam Cinnamon Hotel terdapat 50 kamar yang terbagi menjadi 3 kategori kamar, yaitu deluxe, grand, dan excecutive.

Harga kamar kategori deluxe seharga Rp 799.999 per malam, kategori grand seharga Rp 950.000 per malam, dan excecutive seharga Rp 1.100.000 per malam.

Harga kamar selalu berubah-ubah di mana harga kamar pada akhir pekan akan lebih mahal ketimbang harga kamar pada tengah pekan.