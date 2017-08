Astagfirullah, Hanya Karena Sulit Belajar Matematika, Bocah Malang Ini Sampai Ditampar

TRIBUNJABAR.CO.ID - Waktu yang diperlukan oleh seseorang dalam mempelajari sesuatu berbeda-beda.

Ada yang sangat cepat, ada pula yang lambat.

Hal ini juga terjadi kepada anak-anak.

Apalagi jika mereka masih anak-anak, mempelajari sesuatu yang belum pernah mereka ketahui akan sangat sulit.

Untuk itu, orangtua dan guru diharapkan untuk sangat sabar dalam mengajari mereka.

Sayangnya, yang terjadi kepada anak ini sangat berbeda.

Video seorang wanita di India yang mengajari seorang anak perempuan menjadi viral.

Banyak yang geram karena perlakuan wanita itu kepada si anak.

Dalam video yang diduga berasal dari India, seorang anak perempuan tengah belajar dengan seorang wanita.

Tak diketahui apakah ia ibunya atau bukan.

Melansir Viral 4 Real, bocah cilik ini sangat kesulitan untuk mempelajari matematika.

Karenanya, wanita itu menjadi sangat frustrasi dan kesal.

Dalam video yang diunggah oleh pemilik akun instagram @virat.kohli, terdengar jelas si wanita berteriak dan mengancam si bocah.

Beberapa kali ia terdengar menyuruh bocah perempuan itu untuk mengulang-ulang catatannya.

Hingga akhirnya si bocah sangat lelah.

Bocah itu kemudian memohon sembari mengatupkan kedua tangannya.

Ia meminta agar diajari dengan penuh cinta.

"Maukah kamu mengajariku dengan baik? dengan penuh cinta? Kepalaku sangat sakit," ujar si bocah dengan menahan tangis.

@virat.kholi kemudian menuliskan keterangan video.

"The fact that the pain and anger of the child is ignored and ones own ego to make the child learn is so massive that compassion has totally gone out of the window.

This is shocking and saddening to another dimension. A child can never learn if intimidated. This is hurtful."

(Melihat kemarahan dan rasa sakit si bocah yang diabaikan dan ego seseorang untuk mengajari seorang anak yang sangat besar benar-benar di luar batas.

Ini sangat mengejutkan dan menyedihkan.

Anak kecil tak mungkin bisa belajar jika diintimidasi.

Ini begitu menyakitkan.

Alih-alih diajari dengan lembut, di akhir video tampak gadis kecil itu salah menyebut jawabannya.

Dan tiba-tiba tangan wanita tersebut menampar si bocah cilik malang.

Hal ini tentu membuat warga net kesal.

Banyak yang mengkritik cara si wanita tersebut mengajari anak kecil.

(TribunWow.com/Alya Iqlima)