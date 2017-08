Anti Mainstream, Inilah Syarat Khusus untuk Calon Pegawai Hotel Syariah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Attitude baik, bertanggung jawab, tekun bekerja, tidak pernah menggunakan obat-obatan terlerang adalah sederet syarat "mainstream" yang akan diajukan oleh sebuah hotel kepada para calon karyawannya.

Berbeda dengan kebanyakan hotel, salah satu hotel berkonsep syariah di Kota Bandung bernama Cinnamon Hotel Boutique Syariah, mengajukan sebuah syarat (tes) yang harus dilalui oleh para calon karyawan.

"Mereka (calon karyawan) harus bisa mengaji. Itu mutlak. Kalo mau diterima, harus lolos tes mengaji," ujar Iman Rahman, Owner Cinnamon Hotel Boutique Syariah, di Cinnamon Hotel, Kamis (17/8/2017).

Di hotel ini, para karyawan diharuskan mengaji setiap hari agar karyawan serta karyawati Cinnamon Hotel tidak hanya berkerja untuk duniawi tetapi juga akhirat.

"Setiap minggu di sini seluruh karyawan wajib mengikuti kegiatan rutin Cinnamon Hotel yaitu pergi ke masjid dan mengaji bersama," ujar Iman.

TERPOPULER PERSIB: Atep Pede Persib Jungkalkan Persipura dan Kabar Pelatih Baru dari Umuh Muchtar https://t.co/dzlLDkCYHs via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 24, 2017

"Syarat lain, tentu karyawan harus muslim. Itu pasti. Tetapi kita tetap membuka pintu bagi pengunjung non-muslin. Kita mau menunjukan bahwa Cinnamon Hotel itu universal," tambah Iman.

Tampak pegawai-pegawai Cinnamon Hotel mengenakan baju muslim. Laki-laki memakai gamis, sementara perempuan mengenakan busana muslim berwarna gelap.

Dalam Cinnamon Hotel terdapat 50 kamar yang terbagi menjadi 3 kategori kamar, yaitu deluxe, grand, dan excecutive.

Harga kamar kategori deluxe seharga Rp 799.999 per malam, kategori grand seharga Rp 950.000 per malam, dan excecutive seharga Rp 1.100.000 per malam.

Harga kamar selalu berubah-ubah dimana harga kamar pada akhir pekan akan lebih mahal ketimbang harga kamar pada tengah pekan.

Cinnamon Hotel Boutique Syariah terletak di Jalan Dr Setiabudhi nomor 300, Ledeng, Cidadap, Kota Bandung.