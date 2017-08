Big Data, Bahan Bakar Baru di Era Economy Digital

Alumni ITS Jawa Barat selenggarakan Seminar Ekonomi Digital bersama Prof. Dr.Ir Mohammad Nuh, DEA (Dosen Teknik Biomedika; Ketua Majelis Wali Amanah ITS; Komisaris Utama Bank Mega Syariah), Komang Budi Aryasa (Head of Research & Big Data PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk), Ery Punta Hendraswara (Managing Director of Indigo Creative Nation PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk). Grand Hotel Panghegar Bandung, 23 Agustus 2017.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Penggunaan big data sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia.

Karena itu, big data sebagai bahan bakar baru yang perlu diterapkan untuk pengembangan Ekonomi Digital Indonesia. Hal ini sehubungan pemerintah telah mencanangkan prioritas pengembangan Ekonomi Digital dimasa datang.

Demikian diungkapkan, Ketua Alumni ITS Ketut Budi Utama pada acara pada Seminar Big Data is The New Fuel of Digital Economy yang digelar IKA-ITS di Grand Royal Panghegar Bandung, Rabu (23/8/2017).

Menurutnya, para pelaku ekonomi kedepan sangat membutuhkan big data dan analisanya karena dapat memprediksi perilaku pelanggan.

"Sudah saatnya perusahaan memanfaatkan big data karena memberikan banyak kegunaan bagi perusahaan itu sendiri," katanya.

Seminar ekonomi digital ini diikuti 250 orang peserta alumni ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya yang berada dan bekerja diwilayah Jawa Barat khususnya di kota Bandung.

Total alumni yang tercatat dan tinggal di Jawa Barat sebanyak 500 orang. Selain Seminar dilaksanakan juga pelantikan pengurus ikatan alumni ITS wilayah Jawa Barat periode 2016-2020.

Acara seminar tentang Big Data ini menghadirkan pembicara utama atau keynote speaker Seminar antara lain Prof. Dr.Ir Mohammad Nuh, DEA dan dua pakar Big Data Telkom yaitu Komang Budi Aryasa dan Ery Punta. Sementara itu Pelantikan pengurusan IKA ITS wilayah Jawa Barat periode 2016-2020 diketuai oleh Ketut Budi Utama sekaligus Kepala Telkom Regional 3 Jawa Barat.