Temui Rizieq Shihab di Mekkah, Fadli Zon Disuguhi Nasi Kebuli

TRIBUNJABAR.CO.ID, MEKKAH - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengunjungi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

Pertemuan keduanya itu terjadi di Mekkah, Arab Saudi, tadi malam seperti diposting Fadli Zon di akun Twitternya.

Di pertemuan itu yang diunggah ke akun twitter Fadli Zon tersebut, nampak sepiring besar nasi kebuli serta air putih.

