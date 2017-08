Sambut HUT ke-72 RI, Telkom Hadirkan IndiHome Paket Merdeka Plus Undian Rumah Rp 1 Miliar

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Untuk memperingati HUT ke-72 Republik Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menghadirkan IndiHome Paket Merdeka. Deputi EVP Marketing Telkom Regional 3 Jawa Barat, Mohamad Khamdan menjelaskan, pada era digital seperti saat ini, Telkom Group berupaya menawarkan beragam produk, layanan, serta fitur-fitur digital menarik yang mendukung digital lifestyle para pelanggan, khususnya keluarga Indonesia.

“Pada momen Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72 ini, Telkom Group mempersembahkan paket spesial yang diharapkan dapat mendukung kemudahan hidup sehari-hari keluarga Indonesia. Melalui IndiHome Paket Merdeka, diharapkan digital lifestyle keluarga Indonesia dapat semakin positif dan komplit melalui layanan komunikasi yang handal, internet kecepatan tinggi, serta fitur-fitur hiburan yang menarik dan edukatif,” jelas Khamdan.

IndiHome Paket Merdeka menawarkan harga khusus untuk paket IndiHome kecepatan 10 Mbps, yang semula ditawarkan Rp 460 ribu sebulan, kini hanya Rp 330 ribu sebulan. Melalui IndiHome Paket Merdeka, pelanggan juga dapat menikmati Add On khusus Kemerdekaan yang terdiri dari Paket Nonton, Paket Bicara, dan Paket Internet.

Untuk Paket Nonton, pelanggan dapat menikmati tayangan anak-anak di channel IndiKids harganya hanya Rp 45 ribu. Sedangkan untuk Paket Internet, pelanggan dapat menggunakan IndiHome Cloud 10 Gb harganya hanya Rp 17 ribu. Di samping itu, pelanggan dapat menikmati layanan Movin Rp 17 ribu. Untuk Paket Bicara, pelanggan dapat menggunakan 100 menit telepon gratis ke Telkomsel dan 100 menit ke nomor GSM lainnya seharga Rp 72 ribu.

"Kami terus berusaha meningkatkan penjualan IndiHome di Jawa Barat. Seasonal sales seperti ini efektif meningkatkan penjualan. Misalnya, saat bulan Ramadan lalu ada IndiHome paket khusus, dan berhasil meningkatkan penjualan IndiHome sekitar 47 persen. Di Jawa Barat ada sekitar dua ratus lima puluh ribu rumah berlangganan IndiHome," kata Mohamad Khamdan.

Dalam laporan yang dikeluarkan Telkom untuk periode semester I 2017 dinyatakan, pelanggan IndiHome mencapai 2 juta pelanggan. Sementara pengguna fixed broadband (termasuk non IndiHome) sebanyak 4,5 juta pelanggan dan 750 ribu di antaranya ada di Jawa Barat. Saat ini untuk melayani pelanggan ini didukung 1 juta homepass di seluruh wilayah Jawa Barat.

IndiHome Paket Merdeka dapat digunakan oleh pelanggan baru maupun pelanggan lama IndiHome melalui registrasi dari aplikasi myIndiHome. Pelanggan beruntung yang mendaftar Add On Paket Kemerdekaan ini juga berkesempatan mendapatkan grand prize senilai total Rp 2 miliar terdiri dari 1 unit rumah seharga Rp 1 miliar, 1 unit mobil Pajero Sport, 1 unit mobil Toyota All New Innova, 2 unit mobil Honda Mobilio, serta hadiah hiburan berupa 22 unit sepeda motor Yamaha NMAX sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Promo ini dapat dinikmati hingga 31 Oktober 2017.

Melalui IndiHome Paket Merdeka, diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet di Jawa Barat dan memberikan layanan terbaik serta meningkatkan digital experience yang dapat mendukung implementasi digital lifestyle pelanggan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.