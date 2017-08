Indonesia Lawan Vietnam - Wow! Media Vietnam Sebut Evan Dimas sebagai Messi-nya Timnas U-22

TRIBUNJABAR.CO.ID - Rupanya kepiawaian Evan Dimas dalam menggiring bola di lapangan telah dianggap sejumlah media di Vietnam sebagai sosok Leonel Messi -nya Indonesia.

Terbukti, media mythethao.com, dalam berita terbarunya menyebutkan kni situasi kurang menguntungkan di Timnas U-22 Indonesia dengan tak ada Messi saat laga menghadapi Vietnam di Stadion Selayang, Selasa, (22/8/2017) pukul 19.45 WIB.

Pemain Timnas Indonesia merayakan gol ke gawang Filipina di Stadion Shah Alam, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (17/8/2017). (BOLA/HERKA YANIS PANGARIBOWO)

Website Vietnam mythethao.com menyebutkan bahwa Timnas U-22 Indonesia memiliki Lionel Messi Indonesia yaitu Evan Dimas.

Seperti yang diberitakan BolaSport.com yang melansir dari website tersebut, Timnas U-22 Indonesia memang dalam posisi yang kurang beruntung karena Evan Dimas absen pada laga penting melawan Vietnam.

'The team from the island of Van Islands has no service from Evan Dimas, who is considered "Messi Indo".

Evan Dimas merupakan pilar penting di lini tengah Timnas U-22 Indonesia, pemain yang pernah berlatih di Espanyol B itu absen lantaran mendapat akumulasi kartu kuning.

Sementara mythethao.com menyebutkan bahwa Timnas U-22 Vietnam telah mempersiapkan dengan baik terkait pemain.

Xuan Truong dan Doan Van Hau akan kembali setelah absen dalam pertandingan terakhir U-22 melawan Filipina.

Selain itu, pilar lainnya seperti Cong Phuong, Tuan Anh dan Hong Duy sudah beristirahat di paruh kedua di laga ketiga. (BOLASPORT.COM)

