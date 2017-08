Tagar #ShameOnYouMalaysia Menggema Usai Bendera Indonesia Terbalik di SEA Games 2017

TRIBUNJABAR.CO.ID - Indonesia sedang dihebohkan atas terbaliknya bendera Indonesia di pembukaan ajang olahraga SEA Games Kuala Lumpur 2017 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Sabtu (19/8/2017).

Hal itu juga diungkap oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi lewat postingannya di twitter.

Dalam postingannya, Imam Nahrawi menulis "Pembukaan #SEAgame2017 yg bagus tapi dicederai dengan keteledoran fatal yang amat menyakitkan.

Bendera kita... Merah Putih.

Astaghfirullah,"

Setelah insiden itu, jagat maya diramaikan oleh netizen yang merasa kecewa melihat hal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menpora Malaysia, Khairy Jamaluddin meminta maaf.

"Bapak Imam, Please accept my sincere apologies for this. Sesungguhnya tiada niat jahat. Saya amat kesal dengan kesilapan ini. Mohon maaf."

Tak hanya itu, pihak panitian penyelenggara SEA Games di Malaysia pun merilis permintaan maafnya.

Pernyataan resmi itu dituliskan dalam dua bahasa yang berbeda, yakni bahasa Inggris dan bahasa Melayu.

Tulisan permintaan maaf ini dikeluarkan oleh The Malaysia Organising Commitee (MASOC) pada Sabtu (19/8/2017).

Meski sudah ada permintaan maaf, hingga Minggu (20/8/2017) pagi, tagar #ShameOnYouMalaysia masih menjadi trending topic pertama di Twitter.