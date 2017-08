''Love Always Tour 2017'' Konser Malam Penuh Nostalgia dengan Shane Filan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- “Good evening, Bandung! How is everybody feeling tonight?”

Begitulah Shane Filan menyapa penonton yang memenuhi arena panggung di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Sabtu (19/8/2017).

Ia baru saja membuka konser "Love Always Tour 2017" dengan lagu '"About You" dan "Uptown Girl".

Shane Filan bernostalgia bersama para penggemarnya, saat masih bersama Boy Band Westlife beberapa tahun silam.

Selain konser dengan Westlife, ia juga pernah mengadakan konser solo di Indonesia beberapa waktu lalu.

"Indonesia, it is great to be back here, I love coming to Indonesia,” ujar Shane Filan di sela-sela manggung.

Padatnya penonton pada konser Shane Filan di Trans Studio Mall Bandung, Sabtu (19/8/2017). (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)

Shane Filan membawakan lagu "Swear It Again", "What Makes a Man", dan "Flyn Without Wings" yang populer pada tahun 1990-an.

