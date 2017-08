Dipenuhi Cahaya Lampu Kamera Penonton, Konser Shane Filan di TSM Bandung Jadi Romantis

Para Penonton menghidupkan cahaya lampu kamera, saat Shane Filan menyanyikan lagu You Raise Me Up.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Tadi malam Shane Filan berhasil memuaskan dahaga kerinduan para penggemarnya di Bandung.

Tampil di konser bertajuk Love Always Tour 2017 di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Sabtu (19/8/2017) malam, aksi penyanyi asal Irlandia ini disambut heboh.

Selama sekitar satu jam, Shane membawakan 14 komposisi yang semuanya direspon meriah penonton yang memenuhi ruangan tersebut.

Pada konser itu terdengar sayup - sayup “I love you, Shane!” seru penonton pada penyanyi ganteng ini.

Meski tidak sepenuhnnya mengetahui sosok yang melontarkan sapaan, Shane tetap menyambut hangat, ”I love you too stranger in the dark!”

Pertunjukan akbar dalam rangka promo album terbaru Shane itu makin spesial, ketika Shane meminta para penonton untuk menghidupkan cahaya lampu kamera.

Hall tersebut untuk menambah syahdu saat dirinya menyanyikan lagu You Raise Me Up. "Yeah everybody, please turn on your light camera, I'll singing a romantic song for you all guys," ujar Shane di atas panggung.