Bendera Indonesia Terballik di SEA Games, Pemerintah Malaysia Minta Maaf

TRIBUNJABAR.CO.ID- Pemerintah Malaysia melalui The Malaysia Organising Committee (MASOC) mengeluarkan pernyataan permintaan maaf resmi atas terbaliknya bendera Indonesia di buku panduan SEA Games 2017.

Permintaan maaf pemerintah Malaysia itu disampaikan melalui rilis seperti yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (19/8/2017), di Jakarta.

Pernyataan resmi tersebut dituliskan dalam dua bahasa yang berbeda, yakni bahasa Inggris dan bahasa Melayu.

Berikut isi permintaan maaf panitia penyelenggara SEA Games di Malaysia dalam bahasa Inggris:

"STATEMENT ON THE ISSUE OF THE INDONESIAN FLAG IN THE OFFICIAL SOUVENIR BOOK FOR OPENING CEREMONY OH THE 29 TH SEA GAMES

We refer to the Kuala Lumpur 2017 Souvenir Special Book which was issued for the Opening Ceremony of the 29th SEA Games.

We would like to sincerely apologise to the people of Indonesia for the inadvertent error of publishing the wrong flag for Indonesia.

The Chairman of the Malaysian Games SEA Games Organising Committee and Minister of Youth and Sports YB Big Gen Khairy Jamaluddin will be having a courtesy call with his Indonesian counterpart Imam Nahrawi tomorrow to apologise again on behalf of the Committee.

We very much regret the mistake and trust the strong bond between the two countries will futher strengthen in the spirit of the SEA Games."

Tulisan permintaan maaf ini dikeluarkan oleh The Malaysia Organising Committee (MASOC) pada Sabtu (19/8/2017).

Dalam permintaan tersebut pemerintah Malaysia yang diwakili oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairy Jamaluddin akan meminta maaf langsung kepada Imam Nahrawi.