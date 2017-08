Siap-siap, Malam Ini Shane Filan Akan Menggebrak Kota Bandung

Laporan wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Setelah menyapa Yogyakarta untuk promo album terbarunya, Love Always, Shane Filan kembali menyapa Filaners di kota-kota lain di Indonesia.

Kali ini mantan personil Westlife ini bertandang ke Kota Bandung, dengan Full Color Entertainment sebagai promotor.

Shane Filan dijadwalkan akan menggelar konsernya di Trans Studio Bandung pada 19 Agustus 2017, pukul 19.00 WIB.

Dalam konsernya bertajuk Love Always Tour nanti, penyanyi asal Irlandia ini akan menyanyikan lagu-lagu dari album terbarunya, Love Always.

Selain itu, Shane Filan juga membawakan lagu-lagu hits yang pernah dipopulerkan Westlife.

Bagi Anda para Filaners dan penggemar Westlife di Kota Bandung, siap-siap kembali bernostalgia dan bernyanyi bersama Shane Filan malam ini.

Album Love Always yang telah dirilis pada 25 Juli 2017 lalu merupakan album solo ketiga Shane Filan setelah You and Me (2013) dan Right Here (2015).

Album ini berisikan lagu-lagu lawas yang dinyanyikan kembali olehnya seperti Eternal Flame, Don’t Dream It’s Over, Heaven, dan masih banyak lagi.