Perluas Offstore, Brand Asli Bandung Ini Hadir di Ciwalk dan Kenalkan Tenda Inovatif

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG - Dewasa ini, inovasi seakan menjadi kata kunci yang menjamin kesuksesan dan keberhasilan dalam berbagai hal.

Pola pikir out of the box dalam memecahkan masalah akan menghasilkan solusi-solusi yang tidak hanya tepat tetapi juga unik dan menjadi word of mouth tersendiri di masyarakat.

Inovasi dalam traveling inilaj misi yang dibawa oleh TORCH brand asli Kota Bandung yang memproduksi perlengkapan traveling seperti tas, apparel dan aksesoris.

Berawal di Kota Bandung, TORCH melakukan ekspansi dengan membuka toko di Depok dan Bogor serta puluhan agen di seluruh Indonesia.

Seiring perkembangan era digital, TORCH juga memperkuat pasar digital dengan membangun e-commerce berbasis website dan media sosial.

Ben Wirawan, Direktur PT Maha Nagari Nusantara selaku pemilik merek mengatakan TORCH meluaskan pasar offstore dengan hadir di Ciwalk Bandung.

"Kami hadir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan traveling masyarakat Bandung Raya maupun para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung," kata Ben disela opening store di Ciwalk, Kota Bandung, Sabtu (19/8/2017).

Menurutnya, meski pasar online tumbuh namun offstore masih tetap digemari.

Karena itu, pihaknya juga mentargetkan bisa memperluas pasar offstore di sejumlah daerah.

Pada pembukaan offstore di Ciwalk, TORCH meluncurkan produk inovatif terbaru yakni Tenda Express 12 Detik, dan Tas 360° Bali Evo. (*)