Pamer Cincin dan Peluk Mesra Pacarnya di Italia, Adik Raffi Ahmad Ini Resmi Dilamar?

Kabar bahagia datang dari artis cantik Syahnaz Sadiqah.

Syahnaz dan kekasihnya, Ritchie Ismail atau lebih dikenal dengan Jeje 'Govinda' bertunangan.

Melalui akun Instagramnya, Syahnaz mengabarkan bahwa dirinya telah dilamar oleh Jeje.

Kabar itu disampaikannya melalui sebuah video boomerang di Instagram.

Dalam video itu, terlihat Syahnaz yang tengah memeluk Jeje sambil memamerkan sebuah cincin yang sudah melingkar indah di jari manisnya.

Romantisnya lagi, Jeje tampak melamar adik Raffi Ahmad itu di depan sebuah danau cantik di Italia.

"Selama pacaran baru sekali ini dia kasih aku surprise! gatau mau ngomong apa pkknya im so happy :') yes i do (emoji cincin) @ritchieismail (emoji hati)," tulis Syahnaz dalam akunnya, @syahnazs.

Keduanya memang telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lamanya.