Tujuh Mojang Geulis asal Bandung Ini Mix Lagu Justin Timberlake dengan Musik Keroncong

Laporan wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Lala (vokal), Gina (cak), Virdia (bass), Lisa (cello),Marsha (gitar), Prilia (cuk), dan Tria (vokal, flute) mengaransemen dan memainkan lagu Justin Timberlake berjudul Can't Stop Feeling dan Bruno Mars berjudul That's What I Like ke dalam musik keroncong.

Tujuh gadis cantik dari Bandung yang tergabung kedalam Keroncong Tujuh Putri itu memainkannya dalam acara Keroncong Bentara di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2017).

Mereka mengaku melakukannya agar musik keroncong tidak kalah dengan musik-musik kekinian seperti jazz, shoegaze, dan R&B.

"Kenapa kita ngemix lagu keroncong dengam lagu-lagu kekinian karena kita mau menyebarkan lagu-lagu keroncong itu ke anak-anak muda," ungkap Tria sang flutis (peniup flute) Keroncong Tujuh Putri.

Ternyata ketujuh personelnya sendiri memang pernah kuliah pendidikan seni musik di Bandung.

Saat ini semua personelnya telah bekerja sebagai musisi profesaional dengam bidangnya masing-masing di Bandung.

"Kalau kayak saya, saya main orkestra sama main big band, lebih ke jazz. Kalo yang lain ada yang main jazz orkestra juga. Vokalnya itu salah satu penyanyi opera Bandung, terus ada vokalis juga ada drummer juga," ungkap Tria.(*)