Tidak Hanya Jadi Peserta, Warga Binaan Lapas Perempuan Sukamiskin Juga Mampu Jadi Panitia Lomba

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Panitia yang mengurus jalannya lomba perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 di Lapas Perempuan Sukamiskin Bandung ternyata juga warga binaan.

Heni Rohaeni, Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik Lapas Perempuan Sukamiskin Bandung mengatakan jika Lapasnya kekurangan personel.

"Ya memang di sini kekurangan personel. Staf saya saja cuma ada dua. Jadi, sekalian membina juga, kami minta warga binaan mengurus lomba buat agustusan," ujar Heni kepada Tribun Jabar, Kamis (17/8/2017) di kantornya.

Saat di lomba berlangsung, panitia mengenakan kaos berwarna biru bertuliskan "crew" di bagian belakangnya.

Sementara di bagian depan, kaos bertuliskan "let our talent be showed".

Mereka mengatur jalannya lomba. Ada yang bertugas menjadi pembawa acara, bertugas mengarahkan peserta, dan bertugas menjadi wasit saat lomba berlangsung.

Terik matahari tidak membuat panitia turun semangat dalam mengatur jalannya lomba. Mereka tetap aktif mondar-mandir memastikan lomba berjalan lancar.

Heni menambahkan, nantinya keaktifan warga binaan menjadi panitia akan dipertimbangkan mendapatkan reward.

Sebagai informasi, Lapas Perempuan Sukamiskin memang mengadakan lomba permainan tradisional pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72.

Lomba yang diadakan adalah balap karung, balap bakiak, joget balon, dan gobak sodor.

"Permainan itu diadakan agar warga binaan semakin akrab," ujar Heni Rohaeni. (*)