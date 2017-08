Si Ganteng Kim Kurniawan Hadiri Upacara Kemerdekaan RI, Netizen: Sungguh Sempurna Ciptaanmu Ya Allah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Gelandang tengah Persib Bandung, Kim Jeffrey Kurniawan mendapat kehormatan untuk menghadiri upacara kemerdekaan HUT ke-72 RI di Istana Negera, Kamis (17/8/2017) pagi tadi.

Kim tidak sendiri, ia ditemani manajer Persib Umuh Muchtar menghadiri upacara yang dimulai sekira pukul 10.00 WIB.

Kim dan Umuh menggunakan busana jas bewarna hitam dengan dasi masing masing bewarna merah dan hitam.

Dalam foto yang diunggah oleh akun Instagram Official Persib, Kim dan Umuh tampak tersenyum sambil mengacungkan jempol masing-masing.

5 Kejadian Tragis saat Memperingati HUT RI, Nomor 3 Paling Sedih, Nomor 6 Bersimbah Darah https://t.co/3LIp059KE7 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 17, 2017

Dalam posting tersebut terdapat beragam macam komentar dari bobotoh.

Berikut beberapa komentar menarik yang dihimpun oleh TribunJabar.co.id

@erikanoersiamsari: Kim atuhlah meni kasep pisan

@lisna_oh21: Ya Allah sungguh sempurna ciptaanmu, kasep pisan.

@nanis&girl: Great bro kim, hope you proud to be the Indonesian.

Di akun Instagram miliknya, ia bahkan beberapa kali melakukan snapgram dan merasa antusias dengan upacara yang langsung dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Gadis Manis Anggota Paskibraka Ini Meninggal Jelang Upacara 17 Agustus https://t.co/0fH6BFI2Mv via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 17, 2017

Pemain yang menggunakan nomoe punggung 23 ini ikut bertepuk tangan setelah bendera merah putih dikibarkan, terdengar juga sayup-sayup ia menyanyikan lagu Indonesia Raya. (*)