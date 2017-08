Akibat Kemarau, Pasokan Air ke PDAM Berkurang, 100 Ribu Pelanggan Terancam Tak Miliki Air Bersih

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Memasuki musim kemarau, pasokan air bersih ke PDAM Kota Bandung berkurang cukup signifikan.

"Air PDAM berasal dari berbagai sumber. Di hari normal debit air 2.520 liter per detik ‎tapi saat ini berkurang drastis karena memasuki musim kemarau," ujar Dirut PDAM Tirtawening Kota Bandung, Sonny Salimi di kantornya di Jalan Badaksinga, Bandung, Kamis (17/08/2017).

Sonny mengatakan, ‎air baku PDAM dari Sungai Cisangkuy sebanyak 1.800 liter per detik, Sungai Cikapundung 600 liter per detik, Sungai Cibeureum 100 liter per detik, dan Sungai Cipanjalu 20 liter per detik.

Menurut Sonny, adanya musim kemarau menyebabkan pasokan air berkurang, khususnya dari Sungai Cisangkuy berkurang 600 liter per detik dan Sungai Cipanjalu berkurang 10 liter per detik.

Hanya Sungai Cikapundung yang masih normal, namun jika hujan tak kunjung turun tidak menutup kemungkinan pasokan air semakin berkurang ke pelanggan.

"Pelanggan agar maklum dan memahami keadaan ini, bukan salah PDAM tapi karena alam hujan tak kunjung datang," ujar Sonny.

‎Sonny mengatakan, pelanggan yang terganggu pasokan airnya bersifat menyeluruh. Jumlahnya mencapai 100 ribu pelanggan karena pasokan airnya dari pengolahan di Badak Singa.