72 Tahun Merdeka, Ceu Popong Berpesan : Mahasiswi Jangan Hamil Duluan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bagi politisi senior, Popong Otje Djundjunan atau akrab disapa Ceu Popong, cara generasi muda mengisi kemerdekaan sangat mudah.

Generasi muda saat ini, kata Ceu Popong, tidak boleh hanya menunggu aksi dari pemerintah.

"Kalau kita mendengar, mengisi kemerdekaan seolah urusan menteri, pegawai negeri, padahal semua punya kewajiban mengisi kemerdekaan. Tinggal sebagai apapun kita to do the best," ujar Ceu Popong kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-72 Kemerdekaan RI di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (17/8/2017).

Baca: Gian Zola Anggap Perlombaan Khas Agustusan Ini Paling Sulit

Ia juga mengingatkan agar generasi muda berada di jalan yang lurus dalam menjalankan setiap profesi dan peran.

"Kalau jadi guru, jadilah guru yang baik, jangan memperkosa siswi. Kalau jadi mahasiswi, jadilah mahasiswi yang baik, jangan hamil duluan, kalau hamil ayahnya nggak ada, bayinya dicekek, apa itu pengisi kemerdekaan yang baik?" kata Ceu Popong menyontohkan.

Baginya generasi muda saat ini tidak perlu repot-repot angkat senjata dan mengusir penjajah.

Bagian masa lalu perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus dianggap sebagai pelajaran dan kebanggaan rakyat Indonesia.

"Kemerdekaan itu hasil pengorbanan harta, nyawa, darah. Tidak banyak negara yg kemerdekaanya direbut. Jadi kita harus bangga, kemerdekaan kita bukan pemberian," ujar Ceu Popong.

Di usianya yang ke-79, saat ini Ceu Popong masih aktif di dunia politik sebagai anggota DPR-RI.

Ia mengatakan, keaktivannya sebagai Anggota DPR-RI adalah caranya untuk mengisi kemerdekaan.

Pada HUT Kemerdekan ke-72 Republik Indonesia, Ceu Popong hadir langsung di Lapangan Gasibu untuk mengikuti Upacara Pengibaran Bendera. (*)